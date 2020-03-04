Повністю гола: зірка "Людей Ікс" завела мережу відвертим фото

Популярна американська актриса і співачка Зої Кравіц, яка знялася в кінострічці "Люди Ікс: Перший клас", роздяглася для модного журналу The Pop Magazine.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала повністю голою, з прикрасою у вигляді перевернутої вісімки на грудях. Інтимні частини тіла вона прикрила букетом тюльпанів.

Зої Кравіц Фото: instagram/zoeisabellakravitz

Зої Кравіц повністю гола Фото: instagram/zoeisabellakravitz

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Зої. Вони засипали зірку компліментами.

"Ти виглядаєш так красиво", "Дуже подобається це фото", "Ніколи не бачила нічого прекраснішого", – написали люди.

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