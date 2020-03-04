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4 березня • оновлено в 11:37
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Зірка "Людей Ікс" знялася повністю голою. Фото

4.2т
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Популярна американська актриса і співачка Зої Кравіц, яка знялася в кінострічці "Люди Ікс: Перший клас", роздяглася для модного журналу The Pop Magazine.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала повністю голою, з прикрасою у вигляді перевернутої вісімки на грудях. Інтимні частини тіла вона прикрила букетом тюльпанів.

Зої Кравіц

Зої Кравіц

Фото: instagram/zoeisabellakravitz

Зої Кравіц повністю гола

Зої Кравіц повністю гола

Фото: instagram/zoeisabellakravitz

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Зої. Вони засипали зірку компліментами.

"Ти виглядаєш так красиво", "Дуже подобається це фото", "Ніколи не бачила нічого прекраснішого", – написали люди.

Повністю гола: зірка "Людей Ікс" завела мережу відвертим фото
Повністю гола: зірка "Людей Ікс" завела мережу відвертим фото
Повністю гола: зірка "Людей Ікс" завела мережу відвертим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська модель Джанет Гузман з'явилася на пляжі у відвертому купальнику, який складався лише з одного шнурка.

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Автор
Крістіна Долматова
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