Зірка "Ліквідації" схуд на 100 кг: фото до і після

Російський актор і зірка "Ліквідації" Олександр Семчев, який багато років втілював образ добродушного товстуна в кіно, схуд на 100 кілограмів. А це, на хвилиночку, половина його колишньої ваги.

Як повідомляє Starhit, щоб домогтися такого результату, артисту знадобився рік. Багато шанувальників припустили, що чоловік зробив резекцію шлунка. Але той спростував гіпотезу, запевнивши широку публіку в тому, що секрет настільки разючих змін у зовнішності полягає в збалансованому харчуванні.

Олександр Семчев Фото: kp.ru

"Зменшуйте порції, пийте воду для посилення метаболізму і чергуйте курячу грудку з індичкою і рибою. Ну, звичайно, справа не тільки в курячій грудці, є ще й сирі овочі. Вживайте в рівних пропорціях і побачите ефект", — сказав Олександр.

Актор також зазначив, що завантажив спеціальний додаток, щоб вести підрахунок калорій. А ось звертатися до лікарів і психологів в даній ситуації йому здалося безглуздим.

Семчев до і після схуднення Фото: starhit.ru

"Головне — мотивація, те, заради чого ви це робите. Ось і все. Потрібно якось на себе розсердитися! І на все балачки про психолога не звертати уваги. Крім вас, ніхто цього не зробити", — підкреслив Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка популярного російського серіалу "Поліцейський з Рубльовки" Роман Попов схуд на 40 кілограмів. Так, шанувальники артиста підтримали його і зазначили, що він прекрасно виглядає.

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