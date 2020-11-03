Зірка "Ліги сміху" вперше розповів, чому досі не одружився

Український актор та гуморист, один з тренерів шоу "Ліга сміху" Гарік Бірча розповів, чому до 46 років у нього так і не склалося особисте життя.

Так, за словами артиста, він завжди хотів, щоб його майбутня дружина ні в чому не потребувала. Тому він багато працював і не мав часу на побудову відносин. Про це Бірча розповів в інтерв'ю передачі "Зірковий шлях" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я хотів, щоб моя майбутня дружина не переживала, чи є у неї житло, транспорт, за які гроші вона завтра буде годувати сім'ю. Я хотів у всьому її забезпечити, а коли озирнувся, пройшло вже 35 років. Коли я переїхав до Києва, то працював у 2-3 місцях, і про відносини мова навіть не йшла. Я бачив тільки роботу і ліжко. А зараз... я не прихильник того, щоб розповідати про особисте, але мені вже хочеться закричати: "Де та, з якою я хотів би створити сім'ю? Де вона?", – заявив знаменитість.

Гарік Бірча також зізнався, якою має бути жінка поруч з ним.

"Хочу, щоб вона була другом, коханкою, матір'ю моїх дітей та господинею. Саме в такій послідовності. Звичайно, я цього дуже хочу! Мені не треба, щоб хтось стояв біля плити та цілодобово готував. Боже упаси! Але якщо у нас з'явиться дітвора, то важливо, щоб вони були нагодовані. А я зі свого боку повинен зробити все, щоб у неї було з чого приготувати їжу", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актор Гарік Бірча пожартував над солісткою гурту "Время и стекло" Надею Дорофеєвою, порівнявши дівчину з кобилою.