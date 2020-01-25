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25 січня • оновлено в 17:35
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Зірка "Ліги сміху" порівняв Надю Дорофєєву з кобилою

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Актор Гарик Бірча пожартував над солісткою групи "Время и стекло" Надею Дорофеєвою, порівнявши дівчину з кобилою.

У своєму Instagram-акаунті співачка показала спільну зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом фотографію з відпочинку в Лісабоні, на якій артист в руці тримає її голову.

"А чи був за секунду до цього сахарок на твоїй долоні?" – жартує Бірча, натякнувши, що так, як її тримає Дантес, зазвичай годують коней.

Зірка "Ліги сміху" порівняв Надю Дорофєєву з кобилою

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