Російська зірка КВН, комік Андрій Скороход емоційно висловився про скандальні вибори в Білорусі і політику Олександра Лукашенка. Він заявив, що Лукашенко "плюнув в обличчя всім білорусам".

Також Скороход назвав президента Білорусі "хр*новим злочинцем", який нагадує "сыльського алкаша". Про це він написав на особистій сторінці в instagram.

На думку Скорохода, Лукашенко після оголошення результатів виборів буде боятися з'явитися на людях, так як його можуть "розірвати".

КВНщик Скороход висловився про вибори в Білорусі Instagram Андрія Скорохода

"Озвучити 79% – це не просто обдурити. Обдурити – це сказати 15%. А сказати 79% – це як взяти і плюнути кожному білорусу в обличчя. Але я не здивований зовсім. А тепер спробуй вийди в люди, переможцю, тебе розірвуть як Каддафі!" – різко висловився учасник КВН.

Також він додав, що Лукашенко не досягнув успіхів для своєї країни, але зробив безліч дурних злочинів, які навіть не зумів приховати.

Instagram Андрія Скорохода

"Нуль! Жодного успіху в житті. Жодного прибуткового проекту. І в хокей тобі навіть не піддаються. Ти навіть злочинець хр*новий – всі твої злочини розкрито по гарячих слідах, за півгодини, як злочини сільського алкаша, що краде ковбасу в сільпо!" – гнівно додав Скороход.

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