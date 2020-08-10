Зірка КВН Скороход висловився про вибори в Білорусі. колаж
Російська зірка КВН, комік Андрій Скороход емоційно висловився про скандальні вибори в Білорусі і політику Олександра Лукашенка. Він заявив, що Лукашенко "плюнув в обличчя всім білорусам".
Також Скороход назвав президента Білорусі "хр*новим злочинцем", який нагадує "сыльського алкаша". Про це він написав на особистій сторінці в instagram.
На думку Скорохода, Лукашенко після оголошення результатів виборів буде боятися з'явитися на людях, так як його можуть "розірвати".
КВНщик Скороход висловився про вибори в Білорусі Instagram Андрія Скорохода
"Озвучити 79% – це не просто обдурити. Обдурити – це сказати 15%. А сказати 79% – це як взяти і плюнути кожному білорусу в обличчя. Але я не здивований зовсім. А тепер спробуй вийди в люди, переможцю, тебе розірвуть як Каддафі!" – різко висловився учасник КВН.
Також він додав, що Лукашенко не досягнув успіхів для своєї країни, але зробив безліч дурних злочинів, які навіть не зумів приховати.
Зірка КВН Скороход про вибори в Білорусі і Лукашенка: злочинець плюнув всім в обличчя Instagram Андрія Скорохода
"Нуль! Жодного успіху в житті. Жодного прибуткового проекту. І в хокей тобі навіть не піддаються. Ти навіть злочинець хр*новий – всі твої злочини розкрито по гарячих слідах, за півгодини, як злочини сільського алкаша, що краде ковбасу в сільпо!" – гнівно додав Скороход.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Разом з тим, його головна конкурентка Світлана Тихановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.
Увечері по всій Білорусі спалахнули протести. Під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка". Також ОМОН застосовував світло-шумові гранати.
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