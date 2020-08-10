Російська зірка КВН, комік Андрій Скороход емоційно висловився про скандальні вибори в Білорусі і політику Олександра Лукашенка. Він заявив, що Лукашенко "плюнув в обличчя всім білорусам".

Також Скороход назвав президента Білорусі "хр*новим злочинцем", який нагадує "сыльського алкаша". Про це він написав на особистій сторінці в instagram.

На думку Скорохода, Лукашенко після оголошення результатів виборів буде боятися з'явитися на людях, так як його можуть "розірвати".

КВНщик Скороход висловився про вибори в Білорусі Instagram Андрія Скорохода

"Озвучити 79% – це не просто обдурити. Обдурити – це сказати 15%. А сказати 79% – це як взяти і плюнути кожному білорусу в обличчя. Але я не здивований зовсім. А тепер спробуй вийди в люди, переможцю, тебе розірвуть як Каддафі!" – різко висловився учасник КВН.

Також він додав, що Лукашенко не досягнув успіхів для своєї країни, але зробив безліч дурних злочинів, які навіть не зумів приховати.

Зірка КВН Скороход про вибори в Білорусі і Лукашенка: злочинець плюнув всім в обличчя Instagram Андрія Скорохода

"Нуль! Жодного успіху в житті. Жодного прибуткового проекту. І в хокей тобі навіть не піддаються. Ти навіть злочинець хр*новий – всі твої злочини розкрито по гарячих слідах, за півгодини, як злочини сільського алкаша, що краде ковбасу в сільпо!" – гнівно додав Скороход.

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