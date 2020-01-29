Зірка КВК раптово впав у кому: останнє відео

Зірка КВК Овік Григорян, гравець команди "Вірменська збірна" впав у кому. 25-річному коміку поставили діагноз аневризма.

Григорян перебуває у важкому стані в одній із московських лікарень. Йому потрібна операція, але поки лікарі не можуть зробити її через ризик для життя пацієнта. Про це повідомили на офіційній сторінці команди в Instagram.

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8 січня у коміка трапився інсульт і його госпіталізували на два тижні. Поступово самопочуття 25-річного Овіка Григоряна поліпшувалося, тому його відпустили додому. Однак 23 січня артисту знову стало погано: під час відпочинку з друзями він схопився за голову і почав кричати від болю. Через наслідки інсульту Григорян впав у кому.

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"Овік у глибокій комі. Він дихає сам, але через велику гематому в мозку оперувати поки не можна. Коли йому покращає, знадобиться операція", – повідомили представники команди "Вірменська збірна".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 19 січня, помер колишній учасник російської команди КВК "Місто П'ятигорськ" Тимур Гайдуков.

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