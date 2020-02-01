Зірка КВН помер після раптової коми

Відомий гравець команди КВН "Вірменська збірна" Овік Григорян помер у віці 25-років після тог, як раптово впав в кому.

Про це повідомили в офіційній групі Міжнародного союзу КВН в забороненій в Україні соціальній мережі. Причину смерті гумориста не уточнюють.

"Втрата. Сьогодні не стало Овіка Григоряна ("Вірменська збірна"). Міжнародний союз КВН висловлює щирі співчуття рідним і близьким", – йдеться в повідомленні.

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Овік Григорян СтарХит

Як писав OBOZREVATEL раніше, зірка КВН Овік Григорян, гравець команди "Вірменська збірна" впав у кому. 25-річному коміку поставили діагноз аневризма.

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