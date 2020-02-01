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1 лютого • оновлено в 16:59
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Зірка КВН помер після раптової коми

4.2т
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Відомий гравець команди КВН "Вірменська збірна" Овік Григорян помер у віці 25-років після тог, як раптово впав в кому.

Про це повідомили в офіційній групі Міжнародного союзу КВН в забороненій в Україні соціальній мережі. Причину смерті гумориста не уточнюють.

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"Втрата. Сьогодні не стало Овіка Григоряна ("Вірменська збірна"). Міжнародний союз КВН висловлює щирі співчуття рідним і близьким", – йдеться в повідомленні.

Зірка КВН помер після раптової коми

Скріншот

Овік Григорян

Овік Григорян

СтарХит

Як писав OBOZREVATEL раніше, зірка КВН Овік Григорян, гравець команди "Вірменська збірна" впав у кому. 25-річному коміку поставили діагноз аневризма.

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Автор
Карина Бондаренко
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Юг Руси
Юг Руси
А про paнeную в сиську медика, почему-то закрыли комменты )))))
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Юг Руси
Юг Руси
Кацaп Кацaпыч, кстати..., ты чо сам себе лайки ставишь? По научному, это называется - автофелляция!
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Юг Руси
Юг Руси
Кацaп Кацaпыч, не рано тебя с ветлечебницы выпустили?
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