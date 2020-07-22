Зірка КВК Писаренко відзначив 52-річчя: як він змінився

22 липня народився комедійний актор, телеведучий і учасник команди КВК "Уездный город" Сергій Писаренко.

Він був дитиною зі звичайної сім'ї і не планував пов'язувати своє життя з творчістю. За прикладом братів він хотів будувати військову кар'єру. Будучи студентом почав грати в КВК. OBOZREVATEL вирішив згадати, як зірка виглядав у молодості і як змінився з роками.

Писаренко в молодості Instagram Сергія Писаренка

Команда "Уездный город" Womanhit

Протягом довгого часу Писаренко виходив на сцену в складі команди "Уездный город". У 1997 році він познайомився з Євгеном Нікішиним – їх творчий дует і зараз радує публіку яскравими номерами. За словами шанувальників, вони гармонійно доповнюють один одного.

Сергій Писаренко та Євген Нікішин у молодості і зараз Сьогодні

Популярність прийшла до Писаренка завдяки перемозі у Вищій Лізі КВК в 2002 році. У телегрі артист перестав брати участь через 2 роки після тріумфу – разом із Євгеном Нікішиним він створював гумористичні шоу, писав жарти, виступав у скетч-шоу, знімався в сезонах "Бійцівського клубу" в Україні та в кіно.

Писаренко в молодості 24СМІ

З 2011 року Писаренко і Нікішин переважно працюють в Україні. Писаренко вів програми "Хто проти блондинок", "Хочеш – співай", "Парад порад" на Новому каналі. В Україні Писаренко виявився затребуваними шоуменом та актором, він також є учасником проєктів "Дизель Студіо".

Сергій Писаренко та Вікторія Булітко Дизель Студіо

Сергій поповнив фільмографію кінокартинами "Варення з сакури" і "Засвітилися". У 2018 році він знявся в серіалі "Сувенір з Одеси" і з того ж року є учасником "Дизель-шоу".

Сім'я Сергія Писаренка Letidor

В одному з інтерв'ю комік розповів, що зараз живе в Києві, але його батьки та дочка залишилися в Росії, куди він постійно їздить. За словами артиста, поки він не збирається отримувати український паспорт, проте виступає проти анексії Криму Росією і агресії на Донбасі.

Сергій Писаренко adme.ru

Сергій Писаренко під час гри в КВК adme.ru

Писаренко з дружиною Instagram Сергія Писаренко

Команда КВК "Уездный город" ruspekh.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка КВК і "Дизель Шоу" Сергій Писаренко розповів про те, що думає про відносини України і Росії. Він заявив, що не відчуває ненависті до українського народу.