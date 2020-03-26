Зірка КВН перенесла операцію: що з нею сталося

Зірка КВН, колишня учасниця шоу Comedy Woman Олена Борщева повідомила, що перенесла операцію з видалення грижі білої лінії живота.
Про це артистка повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Олена Борщева
instagram.com/lenaborshcheva
"Сьогодні планово прооперували грижу білої лінії живота, багато спала, політ нормальний! Попереду реабілітація!", - підписала фото Борщева.
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