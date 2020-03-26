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26 березня • оновлено в 11:57
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Зірка КВН перенесла операцію: що з нею сталося

1.1т
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Зірка КВН, колишня учасниця шоу Comedy Woman Олена Борщева повідомила, що перенесла операцію з видалення грижі білої лінії живота.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Олена Борщева

Олена Борщева

instagram.com/lenaborshcheva

"Сьогодні планово прооперували грижу білої лінії живота, багато спала, політ нормальний! Попереду реабілітація!", - підписала фото Борщева.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна американська співачка Брітні Спірс показала на відео, як зламала ногу.

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Автор
Марія Дідик
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