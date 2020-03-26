Зірка КВН перенесла операцію: що з нею сталося

ВООЗ закликала вжити термінових заходів через коронавірус: мова йде не тільки про самоізоляцію.

В Україні розробили і підготували до використання тест-системи для діагностики коронавірусу.

МОЗ заявив у зверненні до українців, що коронавірус набирає швидкість, кількість інфікованих та померлих буде збільшуватися.

Медики виявили, що ще одним симптомом коронавіруса є почервоніння і дискомфортний стан очей.