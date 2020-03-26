Російська актриса й зірка КВН Марина Федунків зізналася, що довго терпіла зради чоловіка й навіть заздалегідь попереджала, коли повернеться додому.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю В'ячеславу Манучарову для шоу "Емпатія Манучі" на YouTube.

Марина Федунків кадр з відео

Так, за словами Федунків, три роки тому вона розійшлася з чоловіком, з яким прожила 13 років. У шлюбі чоловік зраджував актрисі, а вона закривала на це очі.

"Було важко. Я боюся відкриватися людям, тому що на мене багато плювали. Я прощала зради. Мені говорили: "Тут нічого, крім "фізики", немає. Душа-то з тобою". Брехав, козел, у той же момент його душа була продана дияволу. Я дізналася про зради, але я настільки любила цього чоловіка, що завжди захищала себе від можливості застукати його. Я заздалегідь попереджала, коли повернуся додому. Але в будь-якому випадку, після повернення відчуваєш у повітрі дух цього бля**тва: хто спав на моєму ліжку, хто їв з мого посуду. Зраду пробачити можна, але забути не можна. Довіряти ти більше не будеш ніколи", – каже артистка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зірка КВН, колишня учасниця шоу Comedy Woman Олена Борщева повідомила, що перенесла операцію з видалення грижі білої лінії живота.

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