Зірка КВК Герра Гігашвіллі, капітан команди "Сборная Физтеха" жорстко висловився про росіян, які порушують карантин.

Так, за словами коміка, на вулицях підлітки досі грають в футбол. А дитячі майданчики переповнені батьками з дітьми. Гігашвіллі заявив, що таке несерйозне ставлення до вірусу може позначитися на здоров'ї інших людей і на їхніх зарплатах. А також зазначив, що якби він був при владі – карав би порушників. Про це артист написав на своїй сторінці в Instagram.

Герра Гігашвіллі Фото: instagram/gigashvili.gerra

"У Росії неможлива ніяка революція. Люди не можуть згуртуватися навіть в боротьбі з хворобою. Дитячі майданчики повні людей з дітьми. Школярі повними коробками грають в футбол. Був би мером – жорстко б за це карав батьків. Ви, бл*ть, не розумієте, що можлива епідемія позначиться, якщо не на вашому здоров'ї, то на ваших майбутніх зарплатах? Що нічого не працюватиме, поки вірус гуляє вулицями? Ти може і перенесеш це легко. Ти ж молодий, а що з іншими буде – пох*р", – написав Гігашвіллі.

Герра Гігашвіллі Фото: instagram/gigashvili.gerra

Також він додав, що людям потрібно задуматися над тим, що якщо через свою байдужість вони отримають травму або захворіють – їм не буде кому допомогти. Адже лікарні можуть бути переповнені. Тому Гігашвіллі закликав всіх думати про інших людей і залишатися вдома, тим самим рятуючи чужі життя.

Герра Гігашвіллі Фото: instagram/gigashvili.gerra

"Потрібно бути імбецилом, щоб не розуміти, що тебе з якоюсь несподіваною травмою або хворобою пошлють нах*р, через можливу відсутність лікарняних ліжок... Уявіть, що ви не вийшли на вулицю і врятували життя людини. Не своє", – підсумував комік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенатор Ради Федерації РФ Олег Морозов зажадав відправити українського репера Джигана в лікарню через порушення карантину.

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