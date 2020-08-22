Зірка "Квартету І", якого розкритикували через підтримку Навального, звернувся до хейтерів
Зірка театру "Квартет І" Леонід Барац звернувся до хейтерів, що критикують його за підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в комі через отруєння.
Так, раніше актор на своїй сторінці в Instagram побажав швидкого одужання політику, зазначивши, що це "мудаки і сволочі отруюють життя". На це користувачі заявили, що їм соромно за артиста, адже він повірив у хворобу Навального.
Згодом Барац записав відеозвернення, в якому попросив хейтерів перестати слідкувати за його життям у соцмережі, якщо вони не поважають його думку.
"Дорогі друзі, ті, які все про мене зрозуміли і відписуються, ті, які після публікації про Навального, де я бажаю йому швидкого одужання, не будуть тепер дивитися мої фільми, тому що їм соромно. Так от, тихо відписалися та йдіть в ж*пу!" – обурився Барац.
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