Зірка "Квартету І", якого розкритикували через підтримку Навального, звернувся до хейтерів

Бараца розкритикували за те, що він побажав швидкого одужання Навальному.
Зірка театру "Квартет І" Леонід Барац звернувся до хейтерів, що критикують його за підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в комі через отруєння.
Так, раніше актор на своїй сторінці в Instagram побажав швидкого одужання політику, зазначивши, що це "мудаки і сволочі отруюють життя". На це користувачі заявили, що їм соромно за артиста, адже він повірив у хворобу Навального.
Барац підтримав Навального Instagram Леоніда Бараца
Згодом Барац записав відеозвернення, в якому попросив хейтерів перестати слідкувати за його життям у соцмережі, якщо вони не поважають його думку.
"Дорогі друзі, ті, які все про мене зрозуміли і відписуються, ті, які після публікації про Навального, де я бажаю йому швидкого одужання, не будуть тепер дивитися мої фільми, тому що їм соромно. Так от, тихо відписалися та йдіть в ж*пу!" – обурився Барац.
Барац звернувся до критиків Instagram Леоніда Бараца
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олексія Навального могли отруїти, додавши токсини в чай. Політик впав у кому.
У мережі з'явилося відео з літака з отруєним Навальним.
Стало відомо, що перед отруєнням за Навальним було встановлено стеження.
У Кремлі закликали не будувати припущень про причини хвороби Навального і дочекатися результатів аналізів.
У Навального заявили про смертельну отруту в тілі політика, лікарі все заперечують.
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