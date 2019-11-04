Зірка "Квартету І" розлучився з красунею-дружиною через зради

Зірка "Квартету І" Леонід Барац розлучився зі своєю молодою дружиною Ганною Моісеєвою. У ЗМІ зазначають, що розлад стався через зраду популярного актора.

Так, деякий час назад кінорежисер Роман Карімов в своєму мікроблозі повідомив, що його подруга зрадила його з Барацом. Згодом він видалив пост, а сам учасник "Квартету І" ніяк не коментував ситуацію.

Барац і Моісеєва були разом з 2015 року. За словами друзів актора, пара розлучилася через те, що дівчина живе в Києві, а сам актор в Москві.

Леонід Барац з молодою дружиною Домашний Очаг

"Це була Леоніда ініціатива. Все вже давно йшло до фінальної точки, адже сім'ю дуже важко зберегти, розриваючись на дві країни. Аня так і не зважилася перебратися в Москву, а він, звичайно, не поїде жити до Києва. Гостьовий шлюб зжив себе" , - кажуть друзі актора.

Для Леоніда Барац цей шлюб був другим. Раніше він більше 20 років був чоловіком актриси Анни Касаткіної. Розлучення відбувся через Ганни Моісеєвої, яка на той момент теж була в офіційному шлюбі.

Барац і Моісеєва Ionlights

Леонід Барац з Ганною Моісеєвою Hello!

Ганна дипломований психолог. Три роки тому вона представляла Україну на конкурсі Mrs. Globe в Китаї. Від першого шлюбу у Моісеєвої росте син.

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