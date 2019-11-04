Зірка "Квартету І" розлучився з красунею-дружиною через зради

Зірка "Квартету І" Леонід Барац розлучився зі своєю молодою дружиною Ганною Моісеєвою. У ЗМІ зазначають, що розлад стався через зраду популярного актора.
Так, деякий час назад кінорежисер Роман Карімов в своєму мікроблозі повідомив, що його подруга зрадила його з Барацом. Згодом він видалив пост, а сам учасник "Квартету І" ніяк не коментував ситуацію.
Барац і Моісеєва були разом з 2015 року. За словами друзів актора, пара розлучилася через те, що дівчина живе в Києві, а сам актор в Москві.
Леонід Барац з молодою дружиною
Домашний Очаг
"Це була Леоніда ініціатива. Все вже давно йшло до фінальної точки, адже сім'ю дуже важко зберегти, розриваючись на дві країни. Аня так і не зважилася перебратися в Москву, а він, звичайно, не поїде жити до Києва. Гостьовий шлюб зжив себе" , - кажуть друзі актора.
Для Леоніда Барац цей шлюб був другим. Раніше він більше 20 років був чоловіком актриси Анни Касаткіної. Розлучення відбувся через Ганни Моісеєвої, яка на той момент теж була в офіційному шлюбі.
Барац і Моісеєва
Ionlights
Леонід Барац з Ганною Моісеєвою
Hello!
Пару років тому я брала участь в конкурсі краси для жінок. І там мені організатори зробили зауваження, що я ... дуже молодо виглядаю. Я пояснила їм, що у нас в країні це швидше гідність, ніж недолік, але оскільки я зрозуміла, що вони мали на увазі, і чому для їх переможниці необхідно бути "дорослої" ... і я без образ вирушила додому і далі бігати з голими ногамі🤪 # королевакрасоти
Ганна дипломований психолог. Три роки тому вона представляла Україну на конкурсі Mrs. Globe в Китаї. Від першого шлюбу у Моісеєвої росте син.
Я до вас у справі. Я їжджу з клініку раз на рік. Для себе. Оздоровитися. Тому вибираю найкоротшу, але саму дієву програму "детокс". Важко, насичено, результативно. І вибираю вже другий рік клініку "Ківач". Чому? 1. Це медична клініка, а не косметологічна. Результат краще і ефективніше. Головне, що йдуть обсяги, що для мене важливіше, ніж зайві кілограми. 2. Штат фахівців. Тут просто. Всі новинки медицини та світової косметології в клініці є. Лікарі клініки відвідують всі конференції, в курсі останніх досліджень і тд (я проверяла😂) 3. Сервіс. Такого я не бачила ніде. Ідеально! Захоплююся керівництвом і управлінням. 4. Готові програми. Для новачків взагалі єдино можливий варіант. Коли не знаєш що і навіщо робити, тут виникають не треба. Просто вибираєш, що тобі потрібно і розслабляєшся. Грамотне щоденний розклад. Щільне! Про їжу і думати ніколи! 5. Природа! Ліс, озеро, тиша. Місце сили моє. 6. Ну, і, люблять мене тут! І це любов взаємна! А це велика рідкість! Спасибі @kivachclinic ❤️
Як раніше писав OBOZREVATEL, хореограф Влад Яма через 13 років після участі в проекті "Танці з зірками" розповів про відносини з Наталею Могилевською. Свого часу чутки про роман танцюриста і співачки з'являлися в мережі регулярно.
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