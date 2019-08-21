Зірка "Кварталу" схвилювала шанувальників оголеним фото

Актриса студії "95 Квартал", співачка і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук схвилювала шанувальників оголеним фото.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує з оголеними плечима, а за кадром залишається загадкою, чи є на ній щось з одягу, або ж вона позує в сукні-бюстьє.

"Сила – це вміння прийняти свої почуття. Слабкість – вимагати взаємності", – підписала зірка під знімком.

Марта Адамчук на відвертому фото instagram / marta_adamchuk

Шанувальники були в захваті від фотографії Адамчук. Вона вибрала яскраво червоний лак для нігтів і макіяж пастельних тонів, підкресливши природну красу. У коментарях користувачі помітили, що у неї нова зачіска.

Марта Адамчук - пікантне фото instagram / marta_adamchuk

Марта Адамчук блиснула грудьми instagram / marta_adamchuk

Марта Адамчук з оголеними плечима instagram / marta_adamchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Адамчук блиснула бюстом в екстравагантній сукні з глибоким декольте.

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