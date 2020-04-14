Зірка "Кварталу" розповіла, як проходить її вагітність

Учасниця гумористичного проекту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія, яка готується вперше стати мамою, розповіла про те, як проходить її вагітність.

Вона зазначила, що у неї з'явилося багато вільного часу для підготовки до пологів, пише РБК.

instagram.com/kekeliavera

"Відчуваю я себе чудово. Так вийшло, що саме останній місяць вагітності проходить у мене в рамках карантинного режиму. Якби не ці події, він був би досить активним: були заплановані зйомки кліпу, "Жіночого Кварталу", концерти. Все це скасувалося. А кліп в результаті ми зняли в домашніх умовах, використовуючи підручні предмети", - розповідає Кекелія.

instagram.com/kekeliavera

Вона уточнила, що період карантину розцінює для себе з позитивного боку.

"У карантинному режимі я знаходжу для себе великі плюси. Зараз я можу цілком і повністю зосередитися на підготовці до найважливішої події нашого життя – народження малюка. Я читаю багато літератури, дивлюся ролики на YouTube від провідних акушерів-гінекологів, перинатальних психологів. Намагаюся підтримувати себе фізично. Звичайно, на дев'ятому місяці це стає все складніше. Але можна зменшити навантаження і продовжувати робити хоч якісь вправи", - зазначає Віра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Кекелія вразила мережу пікантним фото. На ньому вона позувала в білій сукні з дуже глибоким вирізом, засвітивши груди.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!