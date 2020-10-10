Зірка 'Кварталу' Кекелія про материнство і роботу: це психологічно складно, були істерики

Українська співачка, учасниця шоу "Жіночий Квартал" (студія "Квартал 95"), а також нова ведуча проєкту ЖВЛ на каналі "1+1" Віра Кекелія нещодавно стала мамою вперше.

Народивши сина Івана 30 квітня 2020 року, знаменитість вирішила не обмежувати себе декретом, і зараз вона активно працює, навіть бере малюка разом із собою на зйомки.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Віра Кекелія розповіла, як поєднує роботу і материнство, чи готова вона ще до однієї дитини, а також зізналася, чому не показує свого первістка на публіку.

– Віро, розкажіть, як вам у ролі матері? Ваші відчуття? Чи змінила вас вагітність і материнство?

– Мені дуже подобається бути мамою. Я отримую максимум задоволення від цього процесу. Буває непросто, буває дуже хочеться спати, відпочити, побути в тиші, але якщо з тобою поруч люблячі люди, а особливо дбайливий чоловік, то всі ці моменти набагато легше сприймаються. Якщо між мамою і татом є кохання, то всі труднощі перетворюються в цікавий квест.

Мені здається, що я стала набагато кращою, тому що маленька людина, яка приходить у ваше життя, звичайно ж, вносить свої корективи і вчить багато чому – дисциплінує, наприклад. Зараз я відчуваю себе набагато красивішою та привабливішою як жінка. Так на мене вплинуло материнство.

– Як вам у ролі тата ваш чоловік Роман Дуда? Чи поділяєте ви обов'язки між собою за дитиною?

– Я пишаюся Ромкою як татом, так і чоловіком. Я заздалегідь знала, що він буде гарним батьком. Адже це – один із ключових моментів, за якими жінка вибирає "свого" чоловіка.

Ми не поділяємо обов'язки. У нас усе з півслова. Немає такого – "Я зробила це, тому ти повинен зробити ось це". Кожен сам розуміє, що потрібно щось зробити.

Буває, що Рома встає вночі. Але частіше це роблю я, бо я можу погодувати дитину грудьми. Рома іноді встає, бере Ваню з ліжечка, приносить мені, щоб погодувати, і кладе назад.

Мене якось запитали на зйомках у "Жіночому Кварталі": "Віро, а хто ж з дитиною зараз?". Я сказала, що Рома. І дівчатка, у яких вже є діти, не могли повірити, що чоловік сам погодився залишатися з Ванею, годувати його з пляшечки. Виявилося, що мало чоловіків погоджуються на таке. Вони просто бояться, що не впораються з маленькою дитиною.

– Коли покажете з чоловіком вашу дитину?

– У нас немає чіткого плану. Якщо це станеться, то відбудеться природно, само собою. Ми не особливо хочемо порушувати його особистий простір. Та й навіщо дитині зайва метушня?

– Нещодавно ви стали новою ведучою ЖВЛ на каналі "1+1". Розкажіть свої відчуття. Як погодилися на новий проект, коли у вас маленький синочок?

– Так, я приєдналася до команди проєкту "Життя відоміх людей" на "1+1". Краще сказати, до родини, тому що там дійсно дуже дружні, класні, теплі взаємини всередині колективу. Я вдячна за цю пропозицію від каналу і можливість проявити себе ще й у ролі телеведучої. Ніде правди діти, у мене давно було таке бажання. Мабуть, запит у Всесвіт пішов, і він мені відповів такою можливістю.

Я легко погодилася на це і зараз мені шалено подобається. Зі співведучим Богданом Юсипчуком ми спрацювалися буквально з першого дубля, у нас відразу склалися теплі дружні взаємини на майданчику.

Я знала, що довго в декреті не буду. Ба більше, я переконана, що все можна поєднувати. Знову-таки, коли тебе оточують люблячі люди, які можуть підтримати, виручити, підказати. До нас приїжджає моя мама, яка нам допомагала, за що їй величезне спасибі. Тато допомагав. Дуже часто я беру Ваню з собою на зйомки. На щастя, на знімальному майданчику знаходяться дівчата, які із задоволенням його доглядають. Чоловік із ранніх років не обділений жіночою увагою.

Ніде правди діти, на самому початку, коли Вані було 2 місяці, мені психологічно було складно йти і його залишати. І він це відчував. Були істерики. Але потім, коли я налаштувала себе на правильну хвилю, і Ваня став абсолютно по-іншому ставитися до моїх відлучень. Я переконалася в тому, що дуже важливо, наскільки ти віддаєш любов своїй дитині. Можна проводити з ним хоч 24 години на добу, але він не відчуватиме ваше кохання. А можна проводити лише кілька годин, але занурювати його в таку любов, що він просто не буде навіть помічати ті години, в яких вас немає.

– Чи впливає якось на кар'єру ваше материнство? Чи не думали все залишити і насолоджуватися декретом?

– Материнство позитивно впливає на мою кар'єру. Енергетично воно дає абсолютно нові можливості. Мені здається, у жінки під час материнства відкривається величезний потенціал.

А насолоджуватися декретом? Я і так насолоджуюся. І дитиною, і роботою, і тим, як я сумую за ним, коли відлучаюсь, і поспішаю, щоб швидше повернутися додому та насолодитися своєю найулюбленішою людиною. Мені дуже подобається поєднувати все це. І слава богу, виходить.

– Чи виникає у вас почуття провини, яке нерідко накриває всіх мам, що працюють, у зв'язку з тим, що вони змушені жертвувати часом із дітьми заради професійного зростання?

– Чесно зізнаюся, на початку я сильно переживала: що ж я за матір, якщо залишаю свою дитину навіть ненадовго? А потім я стала легше ставитися до таких моментів, і Ваня теж став сприймати їх набагато легше.

Однозначно скажу, що дитині потрібна щаслива, реалізована мама, яка буде "світитися". Звичайно, все має бути без перекосів, у міру. Дитині потрібно приділяти увагу. А якщо потрібно відлучитися, то свою я залишаю тільки з люблячими людьми. Я переконана, що за бажання, можна все поєднувати.

Мені подобається реалізовуватися і як мама, і як творча особистість, і як любляча жінка для свого чоловіка. Я відчуваю максимальне задоволення, коли можу суміщати всі ці речі.

– Розкажіть, як зазвичай, проходить ваш день? Який у вас графік?

– Зараз, звичайно, все вибудовується навколо Вані. Я вже не можу розтягнути свою ранкову каву, як було раніше. Тобто можу, але тільки якщо встану набагато раніше, ніж Ваня. Поки що я вибираю сон, і, якщо син спить вранці, ми з Ромчиком теж спимо. Звичайно, ж ранок починається з процедур, пов'язаних із Ванею. Потім кава. Вже навчилася однією рукою тримати дитину, іншою готувати щось.

З появою малюка, ти стаєш універсальним солдатом, і це теж новий рівень. Це круто. Гуляємо ми так: в одній руці коляска, в іншій – повідок із собакою. Тут же і кава, тому що не хочеться собі в маленьких радощах відмовляти. І це все ти примудряєшся поєднувати. Потихеньку ввожу спорт – без цього ніяк. Константа залишилася – випити води з ранку. Про це я ніколи не забуваю і п'ю воду протягом дня.

Звичайно ж, є репетиції, знімання. Коли Рома може залишитися вдома, він доглядає за Ванею. Дуже допомагають мої батьки. Так і справляємося.

– Як ви вважаєте, чи варто, відмовлятися від роботи, ідей, мрії, коли у тебе під боком маленька дитина, якій потрібна мама 24/7?

– Звичайно ж, потрібно реалізовувати свої мрії, свої плани, все, чого ви хочете досягти. Обов'язково потрібно все це реалізовувати. Тим більше, коли у вас дитина. Тому що нічого немає важливішого за ваш стан – піднятого духу, вашої радості.

Дитина безпосередньо живиться енергією мами. Якщо вона буде погаслою, нещасною, то нічого доброго не дасть дитині. Навіть якщо вона посміхатиметься, а всередині кипітиме пристрасть від того, що жінка себе не реалізовує і не може дозволити собі того, що хоче. Дитина це відчуватиме, попри посмішку. Діти, особливо маленькі, з першого дня дуже добре відчувають маму. Їм не збрешеш. Тому, звичайно ж, потрібно реалізовувати все, чого хочеться.

– Чи готові ви мати велику сім'ю? Чи ви з Романом обмежитеся однією дитиною?

– Подивимося, час покаже. Ми не зарікаємося, бо наші бажання постійно змінюються разом з нами. Однозначно скажу, що у мене був позитивний досвід пологів і бути мамою мені дуже подобається. А там подивимося. Як Всесвіт дасть, так і буде. Але якщо що – ми готові.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, за кілька місяців до пологів Віра Кекелія позувала оголеною. Її пікантна "вагітна" фотосесія викликала ажіотаж у мережі.