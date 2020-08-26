Зірка "Кварталу" і "Ліги сміху" вийшла заміж: опубліковано перші фото з весілля

Зірка проєктів "Ліга Сміху" і "Жіночий квартал" Аліна Гордієнко вийшла заміж. Її обранцем став колега по сцені, комік Роман Блажкевич.

Весілля учасників команд "Ліги Сміху" "Тріо різні і ведуча" та "Де Рішельє" відбулося в Києві, на панорамній терасі на даху. Привітати молодих прийшли друзі і колеги з "Жіночому кварталу", а також рідні молодят. Знімками Аліна поділилася на особистій сторінці в Instagram.

"Все було, як хотіли ми. Спасибі всім, хто радів із нами в цей день!" – звернулася дівчина до своїх друзів.

Зірка "Жіночого кварталу" вийшла заміж Instagram Аліни Гордієнко

Наречена постала перед гостями в легкій білій шовковій сукні на бретельках, а символічну фату-вуаль прикріпила до окулярів. Свято проходило досить скромно – судячи з фотографій, це було не пишне торжество, а молодіжна вечірка для близьких.

Гордієнко і Блажкевич із "Кварталу" одружилися Instagram Аліни Гордієнко

Зазначимо, що пара пара одружилася через рік після того, як Роман Блажкевич зробив пропозицію Гордієнко. У липні 2019 року Роман попросив руки Аліни просто під час концерту "Ліги Сміху" в Одесі.

Дивіться фото з весілля Аліни Гордієнко і Романа Блажкевича

Артистка "Жіночого кварталу" вийшла заміж Instagram Аліни Гордієнко

Весілля артистки "Кварталу" Instagram Аліни Гордієнко

Весілля Гордієнко і Блажкевича Instagram Аліни Гордієнко

Зірка "Ліги Сміху" вийшла заміж Instagram Аліни Гордієнко

Весілля зірок "Ліги Сміху" Instagram Аліни Гордієнко

Зірки "Ліги сміху" Аліна Гордієнко і Роман Блажкевич одружилися Instagram Аліни Гордієнко

Зірки "Ліги сміху" одружилися Instagram Аліни Гордієнко

Весілля акторів "Ліги Сміху" Instagram Аліни Гордієнко

Аліна Гордієнко вийшла заміж Instagram Аліни Гордієнко

Аліна Гордієнко і Роман Блажкевич одружилися Instagram Аліни Гордієнко

Гордієнко і Блажкевич одружилися Instagram Аліни Гордієнко

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дочка зірки фільму "Брат" і "Брат 2" Сергія Бодрова-молодшого 22-річна Ольга вийшла заміж за 30-річного актора Сергія Бистрова.