Зірка "Кварталу" і "Ліги сміху" вийшла заміж: опубліковано перші фото з весілля

Олена Кордунова Люди 12:46, 26.08.2020 Оновлено: 13:07, 26.08.2020

Зірка проєктів "Ліга Сміху" і "Жіночий квартал" Аліна Гордієнко вийшла заміж. Її обранцем став колега по сцені, комік Роман Блажкевич.

Весілля учасників команд "Ліги Сміху" "Тріо різні і ведуча" та "Де Рішельє" відбулося в Києві, на панорамній терасі на даху. Привітати молодих прийшли друзі і колеги з "Жіночому кварталу", а також рідні молодят. Знімками Аліна поділилася на особистій сторінці в Instagram.

"Все було, як хотіли ми. Спасибі всім, хто радів із нами в цей день!" – звернулася дівчина до своїх друзів.

Зірка "Жіночого кварталу" вийшла заміж
Instagram Аліни Гордієнко

Наречена постала перед гостями в легкій білій шовковій сукні на бретельках, а символічну фату-вуаль прикріпила до окулярів. Свято проходило досить скромно – судячи з фотографій, це було не пишне торжество, а молодіжна вечірка для близьких.

Гордієнко і Блажкевич із "Кварталу" одружилися
Instagram Аліни Гордієнко

Зазначимо, що пара пара одружилася через рік після того, як Роман Блажкевич зробив пропозицію Гордієнко. У липні 2019 року Роман попросив руки Аліни просто під час концерту "Ліги Сміху" в Одесі.

Дивіться фото з весілля Аліни Гордієнко і Романа Блажкевича

Артистка "Жіночого кварталу" вийшла заміж
Instagram Аліни Гордієнко
Весілля артистки "Кварталу"
Instagram Аліни Гордієнко
Весілля Гордієнко і Блажкевича
Instagram Аліни Гордієнко
Зірка "Ліги Сміху" вийшла заміж
Instagram Аліни Гордієнко
Весілля зірок "Ліги Сміху"
Instagram Аліни Гордієнко
Зірки "Ліги сміху" Аліна Гордієнко і Роман Блажкевич одружилися
Instagram Аліни Гордієнко
Зірки "Ліги сміху" одружилися
Instagram Аліни Гордієнко
Весілля акторів "Ліги Сміху"
Instagram Аліни Гордієнко
Аліна Гордієнко вийшла заміж
Instagram Аліни Гордієнко
Аліна Гордієнко і Роман Блажкевич одружилися
Instagram Аліни Гордієнко
Гордієнко і Блажкевич одружилися
Instagram Аліни Гордієнко

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дочка зірки фільму "Брат" і "Брат 2" Сергія Бодрова-молодшого 22-річна Ольга вийшла заміж за 30-річного актора Сергія Бистрова.

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