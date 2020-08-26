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Зірка "Кварталу" і "Ліги сміху" вийшла заміж: опубліковано перші фото з весілля

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
17,4 т.
Актриси проєкту 'Жіночий квартал'

Актриси проєкту "Жіночий квартал". Студія "Квартал 95"

Зірка проєктів "Ліга Сміху" і "Жіночий квартал" Аліна Гордієнко вийшла заміж. Її обранцем став колега по сцені, комік Роман Блажкевич.

Весілля учасників команд "Ліги Сміху" "Тріо різні і ведуча" та "Де Рішельє" відбулося в Києві, на панорамній терасі на даху. Привітати молодих прийшли друзі і колеги з "Жіночому кварталу", а також рідні молодят. Знімками Аліна поділилася на особистій сторінці в Instagram.

"Все було, як хотіли ми. Спасибі всім, хто радів із нами в цей день!" – звернулася дівчина до своїх друзів.

Зірка "Жіночого кварталу" вийшла заміж

Зірка "Жіночого кварталу" вийшла заміж Instagram Аліни Гордієнко

Наречена постала перед гостями в легкій білій шовковій сукні на бретельках, а символічну фату-вуаль прикріпила до окулярів. Свято проходило досить скромно – судячи з фотографій, це було не пишне торжество, а молодіжна вечірка для близьких.

Гордієнко і Блажкевич із "Кварталу" одружилися

Гордієнко і Блажкевич із "Кварталу" одружилися Instagram Аліни Гордієнко

Зазначимо, що пара пара одружилася через рік після того, як Роман Блажкевич зробив пропозицію Гордієнко. У липні 2019 року Роман попросив руки Аліни просто під час концерту "Ліги Сміху" в Одесі.

Дивіться фото з весілля Аліни Гордієнко і Романа Блажкевича

Артистка "Жіночого кварталу" вийшла заміж

Артистка "Жіночого кварталу" вийшла заміж Instagram Аліни Гордієнко

Весілля артистки "Кварталу"

Весілля артистки "Кварталу" Instagram Аліни Гордієнко

Весілля Гордієнко і Блажкевича

Весілля Гордієнко і Блажкевича Instagram Аліни Гордієнко

Зірка "Ліги Сміху" вийшла заміж

Зірка "Ліги Сміху" вийшла заміж Instagram Аліни Гордієнко

Весілля зірок "Ліги Сміху"

Весілля зірок "Ліги Сміху" Instagram Аліни Гордієнко

Зірки "Ліги сміху" Аліна Гордієнко і Роман Блажкевич одружилися

Зірки "Ліги сміху" Аліна Гордієнко і Роман Блажкевич одружилися Instagram Аліни Гордієнко

Зірки "Ліги сміху" одружилися

Зірки "Ліги сміху" одружилися Instagram Аліни Гордієнко

Весілля акторів "Ліги Сміху"

Весілля акторів "Ліги Сміху" Instagram Аліни Гордієнко

Аліна Гордієнко вийшла заміж

Аліна Гордієнко вийшла заміж Instagram Аліни Гордієнко

Аліна Гордієнко і Роман Блажкевич одружилися

Аліна Гордієнко і Роман Блажкевич одружилися Instagram Аліни Гордієнко

Гордієнко і Блажкевич одружилися

Гордієнко і Блажкевич одружилися Instagram Аліни Гордієнко

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дочка зірки фільму "Брат" і "Брат 2" Сергія Бодрова-молодшого 22-річна Ольга вийшла заміж за 30-річного актора Сергія Бистрова.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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