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25 лютого • оновлено в 10:19
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Зірка "Кварталу" чекає дитину: вагітне фото

1.5т
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Учасниця гумористичного проєкту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія готується стати мамою в перший раз.

Так, вагітні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Найпрекрасніше, що з нами з Романом Дудою могло статися", – написала Віра.

Віра Кекелія

Віра Кекелія

Фото: instagram/kekeliavera

Віра Кекелія

Віра Кекелія

Фото: instagram/kekeliavera

Віра Кекелія

Віра Кекелія

Фото: instagram/kekeliavera

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Зазначимо, що шанувальники радісно зустріли новину про вагітність зірки "Кварталу" і почали її вітати.

Зірка "Кварталу" чекає дитину: вагітне фото
Зірка "Кварталу" чекає дитину: вагітне фото
Зірка "Кварталу" чекає дитину: вагітне фото
Зірка "Кварталу" чекає дитину: вагітне фото

До речі, Кекелія та її чоловік Роман Дуда познайомилися за лаштунками вокального шоу "Голос країни". Молоді люди відразу відчули, що їхня зустріч не випадкова. Після закінчення шоу вони стали жити разом, а рік по тому одружилися.

Віра Кекелія і Роман Дуда

Віра Кекелія і Роман Дуда

Фото: instagram/romandudaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Кекелія вразила мережу пікантним фото. На ньому вона позувала в білій сукні з дуже глибоким вирізом, засвітивши груди.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
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