Зірка "Кварталу" блиснула грудьми у відвертій сукні

Актриса студії "Квартал 95", співачка і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук блиснула бюстом.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує в екстравагантній сукні з глибоким декольте, що проглядалося крізь прозору плівку.

На фото дуже засмагла Адамчук буквально злилася за кольором з деревом, на тлі якого стояла. Образ доповнював акуратний кулон, але увагу шанувальників прикувало саме до приталеної сукні світлого відтінку з асиметричним візерунком.

Марта ніяк не підписувала знімок, лише поставивши збентежений смайлик. Шанувальники вирішили теж не розкидатися даремно словами і відреагували захопленими емоціями, зазначивши, що вона "неперевершена".

Оголена Адамчук instagram / marta_adamchuk

Адамчук instagram / marta_adamchuk

Адамчук в пеньюарі instagram / marta_adamchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Адамчук продемонструвала пікантний знімок, на якому зображена з оголеними плечима і зачесаним назад вологим волоссям.

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