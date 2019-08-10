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Зірка "Кварталу" блиснула грудьми у відвертій сукні

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Актриса студії "Квартал 95", співачка і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук блиснула бюстом.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує в екстравагантній сукні з глибоким декольте, що проглядалося крізь прозору плівку.

На фото дуже засмагла Адамчук буквально злилася за кольором з деревом, на тлі якого стояла. Образ доповнював акуратний кулон, але увагу шанувальників прикувало саме до приталеної сукні світлого відтінку з асиметричним візерунком.

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Публікація від БЕРЕЗНЯ АДАМЧУК (@marta_adamchuk)

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Марта ніяк не підписувала знімок, лише поставивши збентежений смайлик. Шанувальники вирішили теж не розкидатися даремно словами і відреагували захопленими емоціями, зазначивши, що вона "неперевершена".

Зірка "Кварталу" блиснула грудьми у відвертій сукні
Оголена Адамчук

Оголена Адамчук

instagram / marta_adamchuk

Адамчук

Адамчук

instagram / marta_adamchuk

Адамчук в пеньюарі

Адамчук в пеньюарі

instagram / marta_adamchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Адамчук продемонструвала пікантний знімок, на якому зображена з оголеними плечима і зачесаним назад вологим волоссям.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
березня Адамчук
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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