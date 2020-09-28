Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач розповів, чому не піде в політику

Український комік, актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів, чому не піде в політику слідом за своїми зірковими колегами.

Про це йшла мова в інтерв'ю для програми "Світське життя". За словами артиста, він ніколи не замислювався про те, щоб змінити професію. Ткач також зазначив, що, на його думку, гумор та політика – речі несумісні (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не єдиний комік, який не пішов у політику. Кошовий також не пішов. Ми нікуди не йдемо, ні в яку політику. Нікуди не збиралися і не будемо збиратися. Ніхто не пропонував, знаючи нашу чітку позицію. У гуморі ж теж повинен хтось залишатися. Ось Ласточкін теж не йде. Так що у нас багато таких збирається – нормальних та адекватних людей, які вважають, що гумор повинен бути гумором. Політика – політикою", – заявив Ткач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча й журналістка Маша Єфросиніна заявила, що не хоче йти в політику, тому що українське суспільство не готове до жінки біля влади.