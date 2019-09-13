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13 вересня • оновлено в 06:25
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Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

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У п'ятницю, 13 вересня, свій день народження відзначає учасник студії "Квартал 95" Юрій Крапов.

Так, артисту виповнюється 46 років. OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися, як він змінився.

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Юрій Крапов

Фото: znaj.ua

Юрій Крапов народився 13 вересня 1973 року в Кривому Розі (Дніпропетровська область). Після восьмого класу він відправився в Суворовське училище, яке закінчив з червоним дипломом.

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Юрій Крапов в дитинстві

Фото: znaj.ua

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Творчою самодіяльністю Крапов зайнявся ще під час свого навчання в Суворовському училищі, а в інституті виступав в студентському театрі. У КВН Юрій почав виступати за команду "Криворізька шпана". Пізніше він отримав запрошення в збірну КВН "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит". У 1995-му році артист став одним з творців команди КВН "95 Квартал".

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Володимир Зеленський і Юрій Крапов

Фото: znaj.ua

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Володимир Зеленський і Юрій Крапов

Фото: tochka.net

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Юрій Крапов

Фото: antikor.com.ua

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Команда "95 Квартал" в кінці 90-х

Фото: olx.ua

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Команда "95 Квартал"

Фото: viva.ua

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Юрій Крапов

Фото: viva.ua

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Юрій Крапов

Фото: antikor.com.ua

Коли "95 Квартал" переформатувався в студію "Квартал 95", артист приєднався до нового творчого колективу, а у 2005-му році остаточно переїхав до Києва. Після появи шоу "Вечірній квартал", Крапов став одним з головних артистів на його сцені.

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Юрій Крапов

Фото: antikor.com.ua

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Євген Кошовий та Юрій Крапов

Фото: znaj.ua

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Олександр Пікалов, Юрій Крапов і Володимир Зеленський під час зйомок телешоу "Вечірній квартал"

Фото: hromadske.ua

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Олена Кравець та Юрій Крапов

Фото: tickethunt.net

Крім того, Юрій брав участь у багатьох проектах "Кварталу". Найвідомішими з його робіт вважаються: "Слуга народу", "Пороблено в Україні" та "Вечірній Київ".

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Юрій Крапов в серіалі "Слуга народу-3"

Фото: stuki-druki.com

Зірка ''Кварталу 95'' святкує день народження: як він змінився

Актори студії "Квартал 95"

Фото з Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережі з'явилося фото, на якому зображений президент України Володимир Зеленський та інші учасники студії "Квартал 95". Так, цей знімок був зроблений в кінці 90-х.

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Особа
Юрій Крапов
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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