Зірка "Кварталу 95" розповів, як у нього виявили коронавірус

Український комік, актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач зізнався, що в червні під час роботи над ситкомом "Одного разу під Полтавою" в нього виявили коронавірус.

Артист в інтерв'ю виданню "Факти" розповів, що через зйомки нового сезону серіалу всі учасники процесу здавали ПЛР-тест щотижня.

"13 червня здали черговий тест, і у мене виявився позитивний результат. У кількох хлопців теж. Досі пам'ятаю той стан страху, який мене буквально паралізував. Уся група тоді сіла на жорсткий карантин, зйомки були зупинені", – поділився Ткач.

Головні герої комедійного серіалу "Одного разу під Полтавою". TV.ua

Проте через чотири дні паніка минула. Всі хворі здали повторний ПЛР-тест, який виявився негативним. Ткач також зізнався, що досі перебуває в стресовому стані, адже активно продовжує зніматися в телепередачах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юрій Ткач розповів, чому не піде в політику слідом за своїми зірковими колегами. Він зазначив, що, на його думку, гумор та політика – речі несумісні.