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Зірка "Кварталу 95" повністю роздяглася для фото: в мережі фурор

6.5тЧитати матеріал російською

Українська співачка, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук показала гарячий знімок, на якому позує повністю голою.

33-річна Марта показала фото, на якому позувала без одягу, обмотавши голе тіло рушником. Спокусливий знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Добрий ранок)

Публікація від БЕРЕЗНЯ АДАМЧУК (@marta_adamchuk)

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Секс-символ "Кварталу 95" роздяглася на пляжі: в мережі ажіотаж

Шанувальники Адамчук прийшли в захват від гарячого кадру, розхваливши співачку і актрису в коментарях під фотографією.

"Красуня! Просто диво, ох уже ця Марта!" – написали коментатори.

Зірка "Кварталу 95" повністю роздяглася для фото: в мережі фурор
Зірка "Кварталу 95" повністю роздяглася для фото: в мережі фурор

Відзначимо, Марта Адамчук стала героїнею другого номера журналу OBOZREVATEL. Детальніше про це читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук раніше уже показувала гарячий знімок, на якому позувала повністю голою. Фото було зроблено під час спільної з учасницями "Жіночого Кварталу" поїздки в Туреччину.

Також інша артистка "Жіночого Кварталу", раніше зірка шоу "Голос країни" Віра Кекелія похвалилася спокусливим знімком в купальнику на пляжі турецького курорту Бодрум.

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Особи
студія "95 квартал"березня Адамчук
Тег
95 Квартал
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