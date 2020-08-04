Український комік, учасник студії "Квартал 95" Олександр Пікалов заявив, що перехворів на коронавірус.

Так, за словами артиста, він переніс хворобу в середній формі й десь близько тижня перебував під наглядом лікарів в лікарні. Пікалов також розповів про симптоми COVID-19, з якими зіткнувся, зазначивши: відчував себе в той час так, ніби його "збила машина". Про це комік повідомив в інтерв'ю програми "Зе Інтерв'юер" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Стан був такий, ніби збила машина. У моєму житті було, коли мене збивала машина, я тоді був на мотоциклі, тому знаю, що це таке. У мене була класична форма хвороби: температура 37,5 вісім днів. Ломило все тіло. Загалом, відчував себе повним дурнем", – заявив він.

Зірка "Кварталу 95" Пікалов про коронавірус: ніби збила машина (скріншот з відео)

Також Пікалов зазначив, що недавно здав повторний тест на коронавірус. Аналіз коміка показав негативний результат.

"У мене тепер є антитіла до коронавірусу... Я вдячний усім лікарям, які мене терпіли в цій лікарні. Спасибі вам, що я живий, здоровий, випиваю і курю. Все працює", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Настя Івлєєва та її чоловік співак Елджі повідомили про те, що захворіли на коронавірус. З ними проживала також її мама – вона в групі ризику.