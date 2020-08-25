Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець заразилася коронавірусом

Ольга Веркалець Люди 16:09, 25.08.2020 Оновлено: 16:41, 25.08.2020

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець захворіла на коронавірус.

Як повідомили у пресслужбі студії, зйомки нових випусків "Вечірнього кварталу" відбулися без знаменитості.

"За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат на Covid-19, тож у найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії – ніхто не застрахований від цього вірусу", – поділився актор Євген Кошовий.

Кравець не з'явиться у нових випусках "Вечірнього кварталу"
segodnya.ua

Також у пресслужбі додали, що результати тестів знімальної групи є негативними. А в нових випусках Кравець замінять чотири актриси "Жіночого кварталу": Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасія Оруджова і Валерія Товстолес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Ольга Фреймут підтвердила інформацію про своє зараження коронавірусом. Зараз зірка перебуває на лікуванні та самоізоляції вдома.

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