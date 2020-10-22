Зірка "Кварталу 95" Кравець назвала топ-3 книги для читання восени

У сучасному світі знайти час для книги складно, але робити це неодмінно потрібно. Тому актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець склала топ найкращих на її думку творів для читання восени.

Відповідний список 43-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

"Осінь – книжкова пора. Хтось із вас читає кілька книжок одразу? Впевнена, що так! Давайте листуватися. А поки я вам розповім про те, що я зараз читаю", – прокоментувала свою публікацію Кравець.

Перша книга, яку Олена радить придбати всім – це роман Мілани Кундери під назвою "Нестерпна легкість буття". За словами зірки, вона читає його з неймовірним задоволенням. Не швидко, вдумливо, смакуючи.

Також Кравець зазначила, що зараз прослуховує аудіоальбом своєї улюбленої поетеси Віри Полозкової – "Висока роздільна здатність", і мріє коли-небудь попрацювати з нею разом.

"Ще читаю книгу "Легкий спосіб перестати спізнюватися" Діани де Лонзор, тому що дуже хочу перестати спізнюватися. Пунктуальним не зрозуміла", – підсумувала актриса студії "Квартал 95".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець здивувала мережу знімком, на якому вона була зображена без макіяжу. Так, 43-річна артистка знялася в домашньому образі, а на її кофті помітно напис "мамі треба відпочити".