Зірка "Квартал 95" спародіював "слугу народу" в Раді: відео

Український комік Юрій Великий, що прийшов на заміну Володимиру Зеленському в студію "95 Квартал", спародіював народного депутата.

Так, на своєму каналі в YouTube комік опублікував відео, на якому показав пародію на депутата від "Слуги Народу" Микиту Потураєва.

Юрій Великий Інстаграм

"Депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, відомий широкій аудиторії своїм полум'яним криком за трибуною Верховної Ради під час прийняття Закону про ринок землі, якось пізно ввечері, після важкого робочого дня, вирішив розповісти онукові казку перед сном ...", – написав Великий.

Юрій Великий кадр з відео

У ролику комік в образі Потураєва висміює українських нардепів, які відтягують прийняття закону про землю.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель розкрила секрет про те, чому в президентській партії "Слуга народу" останнім часом трапляється так багато скандалів.

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