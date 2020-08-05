Зірка "Квартал 95" Пікалов про політику в Україні: бачив там кретинів, турбуюся за Зеленського

Український комік, зірка студії "Квартал 95" Олександр Пікалов розповів, чому не пішов у політику.

Так, за його словами, серед українських політиків раніше було багато "кретинів", через це він переживає за свого колишнього колегу, а нині президента України Володимира Зеленського. Про це йшла мова в проекті "Зе Інтерв'юер" на YouTube (відео дивіться в кінці новини).

"Я ж анархіст. Ніякого відношення до уряду, я не підтримую це все. Я занадто радикальний. Я не можу критикувати, мені багато чого не подобається, я багато з чим не згоден тоді за минулої влади був. Я – радикально страшна людина: дуже люблю свою країну, мову, підтримую наших героїв. Але не люблю дурість, а я там, в політиці, бачив таких кретинів! Не зараз – у мене накопичений досвід", – висловився Пікалов.

Пікалов розповів, чому не пішов в політику Скріншот відео (YouTube)

Він додав, що раніше "Квартал 95" часто виступав на великих заходах, в тому числі на тих, де відпочивали політики. Актор зазначив, що не зміг би спокійно спілкуватися і працювати з такими людьми і почав би "говорити гидоту" та "ганьбити президента".

"На великих і важливих заходах ми виступали давно і завжди. Я дивлюся: там нічого не змінилося. До сих пір там деякі є кадри, яких я не розумію і не зміг би сидіти поруч – я б став гидотуу говорити, просто ганьбив би президента. Але я поважаю професіоналів: іноді навіть готовий змиритися, якщо людина сволота, але професіонал у чомусь. Я можу закрити очі на його характер, тому що немає професії "хороший хлопець", і є багато хороших хлопців, які облажалися", – підкреслив артист "Кварталу".

Олександр Пікалов та Анатолій Анатоліч Скріншот відео (YouTube)

Сам він вважає, що не впорався б з політичною діяльністю, тому що не вміє хитрувати. При цьому Пікалов вказав, що переживає за Зеленського, який з шоу-бізнесу пішов в політику.

"Я не вмію цього робити – чого я туди піду? У мене є своя думка, вона може бути помилковою, а там потрібно бути хитрішим. Політика – це професія про те, щоб домовлятися. Я дуже турбуюся за Володимира Зеленського, мене дуже дратує брехня. Я не сплю до 2-3 годин ночі: знаю все, що відбувається, і все, про що говорять. Я моніторю все: всіх блогерів – нових, старих, дурних, розумних. Мене бісить одне: є деякі люди, які ненавидять нас, і я не розумію, за що. Люди, які пішли в політику, – це не "95-й Квартал"! " – підсумував Олександр Пікалов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Пікалов заявив, що перехворів коронавірусом. Так, за словами артиста, він переніс хворобу в середній формі і десь близько тижня перебував під наглядом лікарів в лікарні. Пікалов також розповів про симптоми COVID-19, з якими зіткнувся, зазначивши: відчував себе в той час так, ніби його "збила машина".