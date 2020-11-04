Зірка "Квартал 95" Кошовий відростив волосся. Фото

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий відростив коротке волосся. З початку своєї кар'єри в шоу-бізнесі актор завжди голив голову налисо – цей образ вважався його "візитною карткою".

Також актор зазначив, що планує деякий час також не голити обличчя. Про це він повідомив в Stories на своїй сторінці в Instagram.

"Поки є час спробую, як це – з волоссям. І не голитися", – зазначив артист.

Кошовий відростив коротке волосся. Instagram Євгена Кошового

Відзначимо, раніше Євген Кошовий зізнавався, що свого часу пожертвував волоссям заради команди "Кварталу".

"Ми з хлопцями за одну ніч вирішили, що мене потрібно поголити. Знайшли перукарню, машинкою там все зголили, а потім ще в дві руки хлопці одноразовими станками мене доголювали, а я, вибач за подробиці, в туалеті сидів, на унітазі закритому. Дуже багато цих верстатів для гоління, одноразових, було, але в підсумку щось вийшло", – розповідав Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 12-річна дочка Євгенія Кошового Варвара зізналася, що страждає в школі від булінгу – багато однокласників не сприймають кар'єру її батька і називають його клоуном. Сама ж Варвара також піддається цькуванню.