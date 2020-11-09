Зірка "Кривого дзеркала" сильно схуд через операцію: артист розповів подробиці

Зірка гумористичного проекту "Криве дзеркало" Олександр Морозов зізнався, що зробив ще одну операцію для того, щоб схуднути.

За його словами, він ризикнув на такий крок заради збереження здоров'я, пише "Starhit".

"Я переніс ще одну операцію – хірурги на моє прохання звузили сполучення шлунка. Так що прагну до ідеалу, буду худнути", – повідомив артист.

Морозов розповів, що на даний момент він не відчуває якогось дискомфорту і їсть менше солодкого.

"Є один побічний ефект – доводиться пити досить велику кількість вітамінів", – зазначив знаменитість.

Олександр Морозов зізнався, що зробив ще одну операцію заради того, щоб схуднути SM News

Крім того, гуморист підкреслив, що зараз важить 95 кілограмів, а перед операціями – 140. У майбутньому він планує схуднути ще на 20 кілограмів.

"У мене немає зацикленості на вазі і ніколи цього не було. Мені просто стало важко жити із зайвою вагою", – пояснив артист.

Також Морозов додав, що у чоловіка із зайвою вагою падає тестостерон, а "це прямий зв'язок з бажанням жити, творити, любити".

"Просто стаєш шматком сала з очима, а зараз я молодий і прекрасний", – сказав гуморист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, схуднення – це завжди епопея з дієтами, спортом, обмеженнями і жорстким режимом. Саме тому багатьом людям так важко взяти силу волі в кулак і почати цей нелегкий процес. Зірки шоу-бізнесу – також не виняток.