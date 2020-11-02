Зірка "Клона" Стефані Бріту вперше стала мамою. Фото

Юля Ухіна Люди 14:48, 2.11.2020 Оновлено: 15:01, 2.11.2020

Бразильська акторка, зірка серіалу "Клон" Стефані Бріту вперше стала мамою. Так, 32-річна артистка народила чоловікові Ігорю Рачковському сина.

Такою радісною новиною поділилася сама Стефані на особистій сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації знімок, зроблений у пологовому будинку.

"01.10.2020. Найщасливіший день у нашому житті", – написала Стефані.

Стефані Бріту вперше стала мамою
Instagram Стефані Бріту
Стефані Бріту народила сина
Instagram Стефані Бріту

Близькі актриси розповіли журналу Marie Claire, що дитина з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину. Хлопчика пара назвала Антоніо Енріко. Мама й малюк почуваються добре.

Стефані Бріту та Ігор Рачковський
Instagram Стефані Бріту

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня 53-річний Джанлука Ваккі, більш відомий як "танцюючий мільйонер", вперше став батьком. Його 25-річна кохана, модель Шарон народила дівчинку.

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