Зірка "Клона" Стефані Бріту вперше стала мамою. Фото

Бразильська акторка, зірка серіалу "Клон" Стефані Бріту вперше стала мамою. Так, 32-річна артистка народила чоловікові Ігорю Рачковському сина.

Такою радісною новиною поділилася сама Стефані на особистій сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації знімок, зроблений у пологовому будинку.

"01.10.2020. Найщасливіший день у нашому житті", – написала Стефані.

Близькі актриси розповіли журналу Marie Claire, що дитина з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину. Хлопчика пара назвала Антоніо Енріко. Мама й малюк почуваються добре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня 53-річний Джанлука Ваккі, більш відомий як "танцюючий мільйонер", вперше став батьком. Його 25-річна кохана, модель Шарон народила дівчинку.