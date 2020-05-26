Бразильський актор Мурілу Бенісіу, відомий за серіалом "Клон", змінився до невпізнання.

Так, він помітно погладшав та постарів. Відповідні фото опублікувало видання Starhit.

Мурілу Бенісіу змінився до невпізнання

Зазначається, що на зміну в зовнішності Мурілу звернули увагу його шанувальники. Після того, як актор дав кілька інтерв'ю для бразильських телеканалів, вони заявили – в ньому складно впізнати красеня Лукаса з серіалу "Клон".

Мурілу Бенісіу постарів і погладшав Фото: starhit.ru

"О, Боже! Мурілу, ти хворий?"; "Тебе не впізнати! Зовсім став іншим!"; "Може, це вік? Повертайся до ладу", – писали фанати.

До речі, Мурілу Бенісіу досі продовжує активно зніматися в бразильських серіалах. Також зірка "Клона" грає в театрі та займається режисурою. Два роки тому актор зняв драму за мотивами п'єси 60-х років "Поцілунок на асфальті".

Мурілу Бенісіу Фото: starhit.ru

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