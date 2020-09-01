Зірка "Калашникова" Борисов виправдався за зйомки у фільмах з російською пропагандою

Російський актор Юра Борисов зізнався, що не звертає уваги на те, чи фільм, в якому він зіграє, буде пропагандистським. Артисту важливіше, щоб його персонаж був цікавий.

В інтерв'ю блогеру Юрію Дудю, опублікованому на Youtube-каналі "вДудь", зірка розповів, що погодився на головну роль в біографічному фільмі "Калашников", щоб зрозуміти, про що думає людина, коли створює зброю (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кадр з фільму "Калашников". Скриншот фільму

"Я хотів дослідити комплекси, які змушують його це робити. У результаті вийшло так, що я забагато думав про це кіно, тому не вийшло того, що я хотів. Це мені буде урок, що потрібно уважніше вибирати режисерів, фільми, матеріал", – поділився 27-річний Борисов.

Також актор розповів про роль Серафіма Іонова у пропагандистському бойовику "Т-34". Коли артист прочитав сценарій до фільму, то одразу в думках порівняв свого персонажа з Йовом – праведником, який багато страждав. Тоді виникла ідея, що Серафім буде з багатодітної сім'ї, вразливий і віруючий.

Відзначимо, що Борисов здобув популярність завдяки ролям у серіалах "Молода гвардія", "Постріл" та "Метелики". У 2019 він зіграв головну роль у фільмі "Бик", за яку був номінований на премію "Золотий орел" в категорії "Краща чоловіча роль в кіно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка фільмів для дорослих Саша Грей заявила, що постраждала від російської пропаганди. Знаменитість розповіла, що в 2015 році російські інтернет-користувачі опублікували в соцмережі "Вконтакте" історію медсестри на ім'я Саша Сєрова, яка загинула на Донбасі.