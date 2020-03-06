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6 березня • оновлено в 12:16
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Зірка "Кадетства" Головін потрапив у новий скандал: коханка подала до суду

1.8т
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Екс-коханка російського актора і зірки серіалу "Кадетство" Олександра Головіна Світлана Белогурова подала на нього до суду і зажадала 200 тисяч рублів.

Про це пише видання Starhit.

Олександр Головін

Олександр Головін

Instagram @sanek13

Зокрема, повідомляється, що саме таку суму, за словами Белогурової, вона витратила на юристів, щоб довести батьківство 31-річного Головіна. Тепер же дівчина хоче, щоб актор повернув їй витрачені 200 тисяч рублів.

Світлана Белогурова

Світлана Белогурова

Instagram @sveta_cady

Ситуацію прокоментував адвокат Головіна Тимур Матвєєв. За його словами, вимоги Белогурової завищені.

"Розумність судових витрат на оплату послуг представника не може бути обґрунтована популярністю представника особи, який бере участь у справі. Тому ми вважаємо, що вимоги Белогурової є явно завищеними і необґрунтованими",говорить юрист.

Олександр Головін

Олександр Головін

Instagram @sanek13

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що, у Олександра Головіна знайшлася позашлюбна дочка. Про те, що актор є батьком її дитини, заявила екс-танцівниця балету "Тодес" Світлана Белогурова. Спочатку Головін відмовлявся визнавати дочку, проте за допомогою суду дівчині все ж вдалося довести його батьківство і добитися належних аліментів – 22 тисячі рублів.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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