Зірка "Кадетства" Головін потрапив у новий скандал: коханка подала до суду

Екс-коханка російського актора і зірки серіалу "Кадетство" Олександра Головіна Світлана Белогурова подала на нього до суду і зажадала 200 тисяч рублів.

Про це пише видання Starhit.

Олександр Головін Instagram @sanek13

Зокрема, повідомляється, що саме таку суму, за словами Белогурової, вона витратила на юристів, щоб довести батьківство 31-річного Головіна. Тепер же дівчина хоче, щоб актор повернув їй витрачені 200 тисяч рублів.

Світлана Белогурова Instagram @sveta_cady

Ситуацію прокоментував адвокат Головіна Тимур Матвєєв. За його словами, вимоги Белогурової завищені.

"Розумність судових витрат на оплату послуг представника не може бути обґрунтована популярністю представника особи, який бере участь у справі. Тому ми вважаємо, що вимоги Белогурової є явно завищеними і необґрунтованими", – говорить юрист.

Олександр Головін Instagram @sanek13

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що, у Олександра Головіна знайшлася позашлюбна дочка. Про те, що актор є батьком її дитини, заявила екс-танцівниця балету "Тодес" Світлана Белогурова. Спочатку Головін відмовлявся визнавати дочку, проте за допомогою суду дівчині все ж вдалося довести його батьківство і добитися належних аліментів – 22 тисячі рублів.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!