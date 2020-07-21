Зірка "Інтернів" покинув Росію і влаштувався офіціантом у Лондоні

Російський актор Дмитро Шаракоїс, який зіграв Борю Лєвіна в серіалі "Інтерни", переїхав у Лондон (Великобританія) в 2019 році та зараз працює офіціантом у популярному ресторані.

33-річна зірка спочатку працював на будівництві. Актор нітрохи не соромиться своєї нової роботи, оскільки це частина його нового життя, пише "СтарХіт".

Шаракоїс інколи повертається в Москву, щоб взяти участь в пробах на нові ролі або зіграти в спектаклях. Закидати акторську кар'єру в Росії повністю він не планує, хоч і хоче в майбутньому жити в Європі.

Шаракоїс працював на будівництві в Лондоні Instagram Дмитра Шаракоїса

Відзначимо, Дмитро грав в серіалі "Інтерни" до третього сезону, а після несподівано пішов з проєкту. Сором'язливий ботанік, який закрутив роман з медсестрою Любою, був одним з найяскравіших героїв. Пізніше він зізнався, що боявся стати заручником одного амплуа. Після цього актора не запрошували на інші кастинги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актор Один Байрон, більш відомий як Філ Річардс у серіалі "Інтерни", розповів, як зізнався своїм російським друзям, що він гей.