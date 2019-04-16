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Зірка "Холостяка" розлютив мережу голим знімком з дочкою

1.4тЧитати матеріал російською

Зірка австралійської версії шоу "Холостяк" Сем Вуд розлютив мережу голим знімком з дочкою.

Так, фото Сем опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому він позував абсолютно голим, стоячи спиною до камери і тримаючи руку своєї півторарічної доньки Віллоу.

"Порт Дуглас ти дивовижний. Побачимося наступного разу", — написав Вуд.

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Зазначимо, що не всім підписникам сподобалася публікація зірки. Багато хто написав, що "це дивно робити оголені фото з дітьми".

"Обов'язково робити голі фото з дітьми? Це дивно", "Якби поруч з ним був син, то я зрозуміла б це. Але дочка, серйозно?", "Ви хворий, це огидно", "Розчарував мене", — обурилися люди.

Зірка "Холостяка" розлютив мережу голим знімком з дочкою
Зірка "Холостяка" розлютив мережу голим знімком з дочкою
Зірка "Холостяка" розлютив мережу голим знімком з дочкою
Зірка "Холостяка" розлютив мережу голим знімком з дочкою

Однак інші користувачі не побачили у фото голого Вуда нічого поганого.

"Гола дитина і її голий татко, ну і що? Я не бачу проблеми це природно і зовсім невинно. Вони самі на пляжі, тому ніхто не може образитися", "Красиве фото, це мило", "Чудове фото. Не дозволяйте ненависникам перешкодити вам насолодитися натуризмом", — прокоментували люди.

Зірка "Холостяка" розлютив мережу голим знімком з дочкою
Зірка "Холостяка" розлютив мережу голим знімком з дочкою
Зірка "Холостяка" розлютив мережу голим знімком з дочкою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська актриса і модель Кім Кардаш'ян розбурхала мережу новим знімком для рекламної кампанії власного бренду косметики KKW Beauty. На фотографії зірка позувала оголеною по пояс, тримаючи на руках свою дочку Чикаго, прикриваючи нею груди.

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