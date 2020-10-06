Зірка "Холостяка" Короткова збила на смерть пішохода. Відео та подробиці ДТП

Фіналістка шоу "Холостяк-6" Вікторія Короткова збила на смерть людину, яка перебігала дорогу в недозволеному місці, на Кутузовському проспекті в Москві (Росія). Від отриманих травм пішохід помер на місці.

Інцидент трапився вночі 5 жовтня. У мережі також опублікували ролик ДТП, який зафіксували камери спостереження. На ньому видно, як 24-річна Короткова різко пригальмувала через зіткнення, пише видання СтарХіт (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я бачила, як накривали труп і клали в мішок. Це жах! Живого місця від людини не залишилося!" – розповів один зі свідків ДТП.

Короткова збила на смерть людину в Москві. Instagram Вікторія Короткова

Від сильного удару в іномарці спрацювали подушки безпеки, але модель все ж отримала струс мозку. Відзначимо, що дівчина була за кермом Mercedes Gelandewagen, власником якого є її ймовірний коханий Рагим Шамшілов – гендиректор мережі аптек "Авиценна Фарма".

Рагим Шамшілов . Telegram-канал НеМалахов

Також вже відомо, що під час ДТП Короткова була твереза. Сама дівчина зранку 6 жовтня покинула лікарню в супроводі правоохоронців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов в нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин. Пресненський суд Москви засудив актора до 8 років колонії загального режиму.