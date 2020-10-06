Зірка "Холостяка" Короткова влаштувала смертельну ДТП: з'явилися нові подробиці

В результаті смертельної аварії в центрі Москви, яку влаштувала фіналістка російського "Холостяка" Вікторія Короткова, загинув 39-річний Олександр Новіков.

Загиблий в ДТП перебігав дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса "Гелендвагена" Короткової. Від отриманих травм він помер на місці інциденту. Як пише "МК", після зіткнення з автомобілем Вікторії, він потрапив ще під одну машину.

Так, аварія сталася 5 жовтня близько 23:00 за московським часом. Дівчина на великій швидкості їхала проспектом, коли чоловік вискочив на дорогу. Від удару Новікова відкинуло на зустрічну смугу, де чоловіка переїхав ще й "Ягуар". За словами медиків, які прибули на місце ДТП, шансів вижити у пішохода не було.

"Я бачила, як накривали труп і клали в мішок. Це жах! Живого місця від людини не залишилося!" – розповіла одна зі свідків аварії.

Відзначимо, Олександр Новіков – москвич, проживав в районі Солнцево. Раніше він працював в концертно-розважальному центрі на Арбаті. За деякими даними на момент аварії чоловік був безробітним. Також повідомлялося, що Новіков міг бути нетверезим, проте офіційного підтвердження інформації немає.

Дивіться також відео моменту аварії:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов в нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин. В результаті аварії загинув водій фургона Сергій Захаров. Пресненський суд Москви засудив актора до 8 років колонії загального режиму.