Зірка Х-фактора Сюзанна знялася в кліпі повністю голою. Відео

Російська співачка Сюзанна Варніна (Абдулла), яка була учасницею одного з сезонів вокального проекту "Х-Фактор", знялася в кліпі гурту Мальбек абсолютно оголеною.

Кліп опублікований на офіційному Youtube-каналі артиста (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Кадри, на яких Сюзанна постає в білизні і повністю оголеною, були зняті протягом року в різних країнах: Росії, Франції та Італії.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

У кліпі також використані хроніки з сімейного життя Романа та Сюзанни.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка і екс-учасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна викликала бурхливі обговорення новим відео в відвертому вбранні. Відповідний ролик був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

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