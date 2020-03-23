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23 березня • оновлено в 18:17
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Зірка Х-фактора Сюзанна знялася в кліпі повністю голою. Відео

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Російська співачка Сюзанна Варніна (Абдулла), яка була учасницею одного з сезонів вокального проекту "Х-Фактор", знялася в кліпі гурту Мальбек абсолютно оголеною.

Кліп опублікований на офіційному Youtube-каналі артиста (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Популярна російська співачка знялася в кліпі повністю голою. Відео

Кадри, на яких Сюзанна постає в білизні і повністю оголеною, були зняті протягом року в різних країнах: Росії, Франції та Італії.

Популярна російська співачка знялася в кліпі повністю голою. Відео

Скріншот з відео

Популярна російська співачка знялася в кліпі повністю голою. Відео

Скріншот з відео

У кліпі також використані хроніки з сімейного життя Романа та Сюзанни.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка і екс-учасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна викликала бурхливі обговорення новим відео в відвертому вбранні. Відповідний ролик був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

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Автор
Марія Дідик
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