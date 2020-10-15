Зірка "Х-фактора" Сюзанна показала на відео волохаті пахви

Російська співачка Сюзанна Варніна (Абдулла), яка була учасницею одного з сезонів вокального проекту "Х-Фактор", вразила мережу неголеними пахвами на відео.

Відповідний ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Сюзанна без макіяжу позувала в білому топі, демонструючи волохаті пахви (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сюзанна засвітила волохаті пахви на відео. Instagram Сюзанна Варніна

Шанувальники співачки неоднозначно відреагували на публікацію дівчини. Вони відзначали, що не розуміють, для чого Сюзанна виставляє таке на публіку.

"Як можна бути настільки недоглянутою! Я в шоці", "Не те що мене хвилюють чужі Джуманджі, але хіба самій то не противно?", "А що пахви не можна поголити?" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сюзанна Варніна знялася в кліпі на пісню "Друг" гурту Мальбек абсолютно оголеною. Кадри були зняті протягом року в різних країнах: Росії, Франції та Італії.