Зірка 'Гусарської балади' отримала серйозну травму: що відомо про стан актриси

80-річна радянська та російська актриса Лариса Голубкіна, яка прославилася завдяки фільму "Гусарська балада", отримала травму ноги і на даний момент знаходиться у лікарні.

Стало відомо, що у неї перелом шийки стегна, пізніше актриса сама підтвердила цю інформацію. Про це повідомили в програмі "Ты не поверишь" на НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як прокоментувала Голубкіна виданню "РИА Новости", вона впала, зламала ногу і зараз знаходиться у лікарні.

Варто відзначити, що Голубкіна зіграла безліч ролей у відомих фільмах таких як "Гусарська балада", "Казка про царя Салтана", "Троє в човні, не рахуючи собаки", "Трагедія століття", "Дайте книгу скарг" та інших.

Крім того, вона має Орден Дружби, два ордена "Знак Пошани" за заслуги в розвитку радянського театрального мистецтва, а також Орден "Ключ дружби" за внесок в розвиток культури та мистецтва Росії та Кузбасу.

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