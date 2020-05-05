Зірка гурту "Блестящие" шокувала дивною витівкою: фото

Марія Дідик люди 18:05, 5.05.2020 Оновлено: 00:46, 6.05.2020

Колишня солістка російського гурту "Блестящие" Анна Дубовицька здивувала шанувальників несподіваною витівкою. Так, перебуваючи на самоізоляції через карантин, артистка поголила голову.

Фото Дубовицька розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Анна Дубовицька

Дубовицька була учасницею гурту "Блестящие" з 2008 по 2011 рік.

Анна Дубовицька
facebook.com/an.dubovitskaya

"Дуже красиво!", "Ось до чого призводить закриття салонів краси, скоро цей тренд увійде в життя багатьох панянок на самоізоляції", "Круто дуже", "Красиво", коментують знімок артистки в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка Лоліта Мілявська приголомшила шанувальників несподіваною витівкою. Так, зірка сама собі обстригла довгі локони і показала це на камеру.

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