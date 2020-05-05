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6 травня • оновлено в 07:19
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Зірка гурту "Блестящие" шокувала дивною витівкою: фото

6.1т
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Колишня солістка російського гурту "Блестящие" Анна Дубовицька здивувала шанувальників несподіваною витівкою. Так, перебуваючи на самоізоляції через карантин, артистка поголила голову.

Фото Дубовицька розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Анна Дубовицька

Анна Дубовицька

Дубовицька була учасницею гурту "Блестящие" з 2008 по 2011 рік.

Анна Дубовицька

Анна Дубовицька

facebook.com/an.dubovitskaya

"Дуже красиво!", "Ось до чого призводить закриття салонів краси, скоро цей тренд увійде в життя багатьох панянок на самоізоляції", "Круто дуже", "Красиво", коментують знімок артистки в мережі.

Зірка гурту "Блестящие" шокувала дивною витівкою: фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка Лоліта Мілявська приголомшила шанувальників несподіваною витівкою. Так, зірка сама собі обстригла довгі локони і показала це на камеру.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шо ещё может сделать самка кацaпа?
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