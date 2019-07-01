Зірка "Гри Престолів" зіграла розкішне весілля у Франції

Зірка "Гри престолів", яка виконала в сазі роль Санси Старк, Софі Тернер зіграла друге весілля.

Церемонія пройшла на півдні Франції. Зазначається, що два місяці тому зоряна пара вже зв'язала себе узами шлюбу в Лас-Вегасі, пише "СтарХит".

Софі Тернер і Джо Джонас loveradio.ru

Весілля пройшло в комуні Сарріан на Лазурному узбережжі Франції в старовинному замку 18 століття Chateau de Tourreau.

В готелі Crillon le Brave в Провансі відбулася передвесільна вечірка. Для святкової події Софі вибрала шовкове біле плаття без рукавів бренду Cushniе. Доповнила образ наречена босоніжками і гладкою зачіскою.

Софі Тернер і Джо Джонас elle.ru

На самому весіллі актриса була одягнена в білу мереживну сукню з довгими рукавами і хвилястим шлейфом, зачіска була прикрашена вуаллю. На нареченому був класичний чорний смокінг. Подружкою нареченої стала колега по "Грі престолів", 22-річна Мейсі Вільямс. На весіллі також були помічені Кевін Джонас з дружиною Даніель, Пріянка Чопра, Нік Джонас, модель Ешлі Грехем з чоловіком Джастіном Ервіном.

Пріянка Чопра elle.ru

Мейсі Вільямс elle.ru

Як рані писав OBOZREVATEL, зірка культового серіалу "Гра престолів", виконавиця ролі Санси Старк Софі Тернер, яка вийшла заміж за співака Джо Джонаса, пішла під вінець у вбранні від українського бренду BEVZA.

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