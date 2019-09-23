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23 вересня • оновлено в 09:21
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Зірка ''Гри престолів'' засвітила голі груди: пікантні фото

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У ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення головної телевізійної премії світу "Еммі". Гостями головної телеподії року стали багато голлівудських знаменитостей.

Так, зірка "Гри престолів", виконавиця ролі Дейнеріс Таргаріен Емілія Кларк з'явилася на килимовій доріжці в провокаційному вбранні Valentino Haute Couture темно-синього відтінку. Зазначимо, що вона одягла сукню з дуже глибоким декольте, засвітивши голі груди.

Зірка ''Гри престолів'' засвітила голі груди: пікантні фото

Емілія Кларк

Зірка ''Гри престолів'' засвітила голі груди: пікантні фото

Емілія Кларк

Зірка ''Гри престолів'' засвітила голі груди: пікантні фото

Емілія Кларк

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Свій образ актриса доповнила масивними сережками, лаконічним макіяжем і розпущеним волоссям. Нагадаємо, що цієї зіркової ночі Емілія претендувала на найпрестижнішу нагороду церемонії — "головна роль в драматичному серіалі".

Зірка ''Гри престолів'' засвітила голі груди: пікантні фото

Емілія Кларк

Зірка ''Гри престолів'' засвітила голі груди: пікантні фото

Емілія Кларк

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення головної телевізійної премії світу "Еммі". Названі володарі ТВ-нагороди.

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Особа
Емілія Кларк
Тег
Еммі
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70rus xxx
70rus xxx
5 раз просматривал фотки,увеличивал.Где голая грудь,редакция?
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Енсен Рома
Енсен Рома
голая грудь .где она?
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