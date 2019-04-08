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Зірка "Гри престолів" станцював стриптиз в ефірі ТБ-шоу

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Зірка серіалу "Гра престолів", актор Кіт Харінгтон станцював стриптиз в ефірі телешоу Saturday Night Live. Актор виконав роль нареченого, який вирішив влаштувати сюрприз для своєї нареченої на дівич-вечорі.

Харнігтон з'явився перед глядачами в образі Кармен. Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.

Зірка "Гри престолів" станцював стриптиз в ефірі ТБ-шоу

Скріншот з відео

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Харінгтон був одягнений у чорно-червону сукню, рукавички і туфлі на підборах. Для "ефектного виступу" в актора було велике червоне віяло. Спеціально для зйомок у скетчі Кіт Харінгтон поголив бороду. За два дні відео зібрало більше 742 тисяч переглядів і 12 тисяч лайків.

Зірка "Гри престолів" станцював стриптиз в ефірі ТБ-шоу

Скріншот з відео

Зірка "Гри престолів" станцював стриптиз в ефірі ТБ-шоу

Скріншот з відео

Зірка "Гри престолів" станцював стриптиз в ефірі ТБ-шоу

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша серія фінального восьмого сезону "Гри престолів" вийде на екрани в США 14 квітня, а буквально через декілька днів з'явиться дубляж російською і українською мовами. Раніше НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з "Гри престолів".

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